250.000 Euro Schaden sind bei einem Scheunenbrand in Bräunlingen entstanden. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie das Gebäude nur noch abbrennen lassen. Das brennenden Stroh zu löschen war nicht ganz einfach.

Zwei Minuten: So lange brauchte die Feuerwehr Bräunlingen, um am Brandort zu sein. Denn am Montagabend war gerade eine Gruppe bei der Probe und dabei, ein Einsatzfahrzeug vorzubereiten, als der Alarm einging. Ein Passant hatte den Brand einer