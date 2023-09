Stockach vor 2 Stunden

Warum die Geschichte dieses Mannes auch die Geschichte von Eto ist – und umgekehrt

Wer heute Auto fährt, hat auch ein Teil von Eto an Bord. Nikolaus Benke arbeitet seit 28 Jahren am Hauptsitz in Stockach und hat die Entwicklung miterlebt – samt Schattenseiten. Auch sein Leben hat sich damit verändert.