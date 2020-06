Stockach vor 4 Stunden

Rechtsstreit um Shisha-Bar ist beendet – Mieter Ramez Mahmo erkennt die Forderungen der Stadt an

Eine Hauptverhandlung am Konstanzer Landgericht über die Räumungsklage der Stadt war nach zehn Minuten beendet. Nächste Woche will Mahmo den Schlüssel übergeben. Geplant ist, dass Stockacher Tafel in die Räume einzieht.