Stockach vor 4 Stunden

Nicht alles geht schnell bei der Feuerwehr! Warum die Beschaffung neuer Fahrzeuge so lange dauert

In Stockach werden in nächster Zeit gleich mehrere neue Feuerwehrautos benötigt, doch einfach mal schnell bestellen geht nicht. Warum die Stadt so lange warten muss und was das für die Sicherheit in Stockach bedeutet.