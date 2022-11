Stockach/Berlin vor 43 Minuten

Im Vollhäs durch die Flughafenkontrolle? So wappnet sich das Narrengericht für die große Berlinreise

Im Februar 2023 stehen für das Narrengericht und seine Gliederungen drei prallgefüllte Tage in der Hauptstadt an – samt einer Verhandlung. Gleich danach startet die Fasnacht in Stockach in ihre Hochphase.