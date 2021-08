Stockach vor 3 Stunden

Gedächtnis der Region: Als in Stockach in den 1980er-Jahren noch die Ghetto-Blaster schallten und man sich in Musik-Schuppen traf

Unterwegs mit dem Walkman und tanzen gehen in den Can-Club – so erinnert sich Schlagersänger Rainer Vollmer an sein Musikerlebnis aus den 1980er-Jahren in Stockach. Damals sei das Musikhören noch etwas Besonderes gewesen.