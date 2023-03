Stockach/ Singen vor 37 Minuten

Baugenossenschaft will Projekt trotz schwieriger Lage umsetzen – aber es gibt Unsicherheiten

In der Albert-Schweitzer-Straße sollen in den kommenden Jahren 44 neue Wohnungen entstehen. Ob das Projekt am Ende umgesetzt werden kann, steht noch in den Sternen. Ein Architektenwettbewerb hat aber Konzepte aufgezeigt