Die Warteschlangen waren lang, wenn das mobile Impfteam in Singen und Umgebung zu Gast war. Zu lang. Mit einer festen Impfstation in der Scheffelstraße sollte sich das ändern. Innerhalb von drei Wochen wurden etwa 4700 Impfungen gebucht, davon nur wenige Erst- oder Zweitimpfungen. Der Verantwortliche Stefan Schüttler zieht eine erste Bilanz und erklärt, warum Tests künftig woanders stattfinden sollen.

Es ist eine ganz besondere Flüssigkeit, die auch in der Region extrem begehrt ist – so begehrt, dass Menschen mehrere Stunden in der Kälte dafür anstanden, ihn zu bekommen. Die Rede ist vom Impfstoff, der Menschen vor einer Erkrankung mit