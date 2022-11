Los ging es mit 89 Eigentümern. Doch nun wollen die letzten sechs ihre Flächen nicht an die Stadt verkaufen. Davon hängt ab, ob ein neues Baugebiet entstehen kann. Denn Gewerbe- und Wohnbauflächen sind knapp.

Seit Jahren laufen die Vorbereitungen, nun soll es konkret werden: Das Gebiet Tiefenreute/Bühl soll den Hunger nach neuen Gewerbe- und Wohnflächen in Singen stillen. Denn in den bestehenden Baugebieten könne man den Bedarf an Gewerbe- und