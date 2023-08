Singen vor 3 Stunden

Diese zwei Mädels sind knallharte Boxerinnen: Münchriedhalle wird zur Thaibox-Arena

Sarah Schäfer ist mit 13 Jahren schon mehrfache Weltmeisterin und sichert sich in einem spannenden Finale den Meistergürtel. Julia Gert erreicht die Vizemeisterschaft. Doch was reizt die beiden an diesem Sport?