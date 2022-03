Visual Story Veröffentlicht am 21. März 2022

Am Morgen nach dem Brand der Friedenskirche in Singen zeichnet sich das Ausmaß des Feuers ab. Flammen sind nicht mehr zu sehen, aber die Feuerwehr ist noch vor Ort. Es war nicht der einzige Brand in dieser Nacht.

Nach der Brandkatastrophe steht kaum ein Stein mehr auf dem anderen: In der Nacht auf Montag wurde die Friedenskirche in Singen komplett zerstört.| Bild: Matthias Güntert

Dicke, verkohlte Balken ragen aus der Ruine der Friedenskirche in den Himmel. Brandgeruch liegt in der Luft. Wenige Stunden nach dem Brand versammeln sich noch immer Menschen vor der Absperrung, um das ganze Ausmaß der Katastrophe mit eigenen Augen