Singen vor 2 Stunden

Das Friedrich-Wöhler-Gymnasium wird 50: Was im Sommer geplant ist und bis dahin noch geschehen soll

Wer finanziert das? Was kann umgesetzt werden? Und wie verhält es sich mit dem Coronavirus? Viele Fragezeichen rund um das 50. Jubiläum des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in Singen haben sich aufgelöst. Finanziell unterstützt wird die Schule bei ihrem Programm und bei einer Sanierung. Was geplant ist und unter welchen Umständen die Schüler überhaupt proben können.