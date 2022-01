Etwa 50 Teilnehmer einer Mahnwache standen mehr als 2000 sogenannten Spaziergängern gegenüber. Beide Veranstaltungen verliefen in Singen laut Polizeiangaben friedlich.

Die Bilder gleichen sich seit Wochen. Jeweils am Montag gehen sogenannte Spaziergänger deutschlandweit auf die Straßen, um gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern zu demonstrieren. Auch in Singen und dem Hegau waren sie am Montag gegen 19