Rielasingen-Worblingen/Singen vor 54 Minuten

Bürokratiewahnsinn! Wenn die Energiewende zum Hindernislauf wird

Thomas Hubenschmid möchte seine Fotovoltaikanlage in Betrieb nehmen und sein Haus künftig nachhaltig mit Energie versorgen. Die Thüga Energienetze haben allerdings ständig was an der Ablage auszusetzen.