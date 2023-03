Singen vor 2 Stunden

Auch in Singen und Konstanz wird gestreikt: Ärzte fordern mehr Geld

An einem Warnstreik beteiligen sich am Donnerstag, 30. März, zahlreiche Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Auch am Singener Krankenhaus und mit Kollegen aus Konstanz. Die Patientenversorgung wurde aber aufrecht erhalten