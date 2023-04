Singen vor 4 Stunden

Achtung, es blitzt! Was Autofahrer zum heutigen Blitzermarathon erwartet

Wer zu schnell fährt, muss mit Blitzer und Bußgeld rechnen – allerdings selten so geballt wie am 21. April. Wo kontrolliert wird, verrät die Polizei nicht – auch die Stadt geht damit nicht mehr so offen um wie früher.