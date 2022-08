Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Da bröckelte nicht nur der Putz: Arlen ringt in den 90ern um sein Zentrum

Gedächtnis der Region: In den 1990er-Jahren kämpften tausende Menschen für den Erhalt des Gasthauses Gems und die Schaffung eines Kulturzentrums in Arlen. Die Fördervereins-Vorsitzende erinnert sich an turbulente Zeiten.