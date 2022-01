Radolfzell vor 1 Stunde

So wirkt sich die Impfpflicht für medizinische Berufe auf die Radolfzeller Pflegeheime und das Krankenhaus aus

Nur noch wenige Wochen bis die Impfpflicht für medizinische Berufsgruppen gilt. Ab dem 15. März müssen Mitarbeiter in Pflegeheimen oder im Krankenhaus eine Corona-Impfung nachweisen. Der Impftstand in den Radolfzeller Einrichtungen ist zum Teil sehr unterschiedlich. Mal sind fast alle Mitarbeiter bereits geimpft, mal ist ein Großteil der Pflegenden nicht immunisiert und will es auch bleiben. Doch was passiert dann nach dem 15. März?