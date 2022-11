Radolfzell vor 2 Stunden

Notbetreuung, Aufnahme-Stopp und verkürzte Öffnungszeiten: So prekär ist die Lage in den Kitas

In immer mehr Kindergärten in Radolfzell ist die Personallage so angespannt, dass das Angebot stark eingeschränkt werden muss. Neue Kinder können nicht aufgenommen werden, teils gibt es sogar weniger Plätze als zuvor.