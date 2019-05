Radolfzell vor 29 Minuten

Zu laut, zu viel Müll, unwillkommen: Wie sich die Jugend in Radolfzell eigene Räume schaffen will

Radolfzell möchte familienfreundlich sein. Doch bezieht sich diese Politik meist nur auf Familien mit kleinen Kindern. Für diese wird viel getan. Doch was ist mit den Jugendlichen? Der Radolfzeller Jugendgemeinderat hat für die rund 2000 Jugendlichen in Radolfzell und den Ortsteilen einen Vorschlagskatalog erarbeitet, wo und wie man neue Angebote für junge Menschen in Radolfzell realisieren möchte.