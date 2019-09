Veröffentlicht am 02. September 2019

Radolfzell ist seit 1966 offiziell Kneippstadt. Doch hat erst seit diesem Sommer ein eigenes Kneipp-Becken auf der Mettnau. Die beiden Kneippmentoren Wilfried und Ulrike Brendle erklären SÜDKURIER-Redakteurin Anna-Maria Schneider Schritt für Schritt, worauf es beim kneippen ankommt. Und wie man diese Behandlung auch zu Hause durchführen kann. Bild: Jarausch, Gerald

Aufwärmen: Bevor es ins kühle Nass geht, heißt es zuerst Aufwärmen. Am besten auf der Wiese. Überhaupt, so erklärt Brendle, der auch Vorsitzender des Kneippvereins Radolfzell ist, könne man jeden Morgen so genanntes Tautreten praktizieren. Das