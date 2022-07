Orsingen-Nenzingen vor 2 Stunden

Dreister Dieb stiehlt Achtjähriger Geld aus der Kasse ihres Eierladens

In einem umgebauten Schrank verkauft Emma Feucht in Nenzingen Eier – das hatte sich die Achtjährige schon lange gewünscht. Ein Dieb hat nun die Kasse des Ladens aufgebrochen und sich an den Einnahmen des Mädchens bedient