Sie waren 25 beziehungsweise 15 Jahre lang während der Saison Tag und Nacht für ihre Gäste da: Doch Sascha Feldmann, Pächter der Bruderhofer-Campingplatzes in Staad, hört im Oktober auf. Auch für Karina Delba-Gansewik, Pächterin des benachbarten DKV-Campingplatzes, könnte im Herbst ihre letzte Saison enden, wenn die Nachfolge rechtzeitig geregelt wird. Dass beide Ereignisse zusammenfallen, ist Zufall.

Für Karina Delba-Gansewik, die in diesem Jahr 72 Jahre alt wird, ist es ein Abschied auf Raten. Eigentlich will sie schon seit einigen Jahren aufhören, eigentlich aber auch nicht. So richtig kann die Pächterin sich noch nicht von ihrem DKV-Platz