„Bloß nicht verhalten wie ein Mann – aber bitte nicht zu weiblich“ oder „Ich wurde in allen bisherigen Positionen schlechter bezahlt als männliche Kollegen“ – das erzählen Konstanzerinnen. Was muss sich ändern?

Was wird von Frauen in Führungspositionen erwartet? In welchen Bereichen stoßen sie trotz ihrer Erfahrung an die gläserne Decke oder erleben Hürden, die auf ihr Geschlecht zurückzuführen ist? Und wie steht es um die Gleichberechtigung in Konstanz?