Wie kommen Flüchtlinge durch die Corona-Pandemie? Ein Besuch in der Unterkunft Dörfle in Konstanz

In den Gemeinschaftsunterkünften leben viele Flüchtlinge auf engstem Raum – und oftmals gibt es nur eines, was sie tun können: Warten. Auf den Deutschkurs, auf den Umzug in die Anschlussunterbringung, auf das Ende der Pandemie – und einer damit verbundenen Hoffnung auf Besserung der Lage. Und manch einer, der nicht länger warten möchte, behilft sich mit Videos, um sein Deutsch zu verbessern.