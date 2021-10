Konstanz vor 2 Stunden

„Wer mit dem Auto kommt, muss Umwege in Kauf nehmen“: Zukünftig sichern Poller die Fahrradstraße in Petershausen

Wie es mit der Verkehrsführung zum Strandbad Horn weitergeht, steht in den Sternen. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses fordern einen Ortstermin und haben das Thema erst einmal vertagt. Beschlossen ist: In der Radstraße in Petershausen sollen zukünftig Poller dafür sorgen, dass es keinen Durchgangsverkehr mit dem Auto gibt.