Konstanz vor 1 Stunde

„Unsere größte Waffe ist das Wissen, wo das Virus sitzt“: Pooltests an Konstanzer Kitas und Schulen laufen bislang reibungslos

Seit etwas mehr als einem Monat werden an Kitas und Schulen in Konstanz PCR-Lolli-Tests durchgeführt. Die Stadt Konstanz, Schulleiter und Elternvertreterinnen sind zufrieden mit dem Ablauf. Das zuständige Labor arbeitet inzwischen an der Kapazitätsgrenze: Pro Woche werden 1900 Pools untersucht, die 15.000 Personen abdecken.