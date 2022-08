Konstanz vor 2 Stunden

Stopp am Bahnübergang! Hier wird die Radstraße nach den Ferien für Autos dicht gemacht

Angekündigt ist es schon länger, nun macht die Stadt Ernst. In drei Radprojekte in Konstanz kommt jetzt Bewegung: die Fahrradstraßen in Petershausen und am Hörnle sowie die Abstellmöglichkeiten am Petershauser Bahnhof.