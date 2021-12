Konstanz vor 1 Stunde

Satt sein – das ist heute für viele Konstanzer selbstverständlich. An Weihnachten vor 75 Jahren hungerten die Kinder der Stadt jedoch. Gerettet wurden sie von Schweizern

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg knurrten den Konstanzern die Mägen. Das Essen war knapp, die Kinder hungerten. Durch die „Schweizer Schulspeisungen“ wurden damals viele Mädchen und Jungen vor den Folgen der Unterernährung bewahrt. So erinnert sich eine Konstanzerin, die damals eines dieser Kinder war, heute an die Dankbarkeit, keinen Hunger mehr zu spüren.