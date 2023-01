Konstanz vor 17 Minuten

Plötzlich kreischen Motorsägen in Wollmatingen. Warum werden hier die Bäume gefällt?

In den sozialen Netzwerken wird schon wild spekuliert, was nahe der Bushaltestelle Brandenburger Straße passiert. Stimmt das Gerücht, dass in diesem Teil Wollmatingens nachverdichtet wird?