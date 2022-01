Konstanz vor 1 Stunde

Lange Schlangen wegen PCR-Nachtests bei Konstanzer Kindern: Steht das Pool-Test-Konzept der Stadt wegen Omikron vor dem Aus?

An Konstanzer Schulen und Kitas fallen immer mehr PCR-Pool-Tests positiv aus. Das hat Folgen: So bildeten sich am Mittwochmorgen, 26. Januar, vor dem Klinikum lange Schlangen von Eltern mit Kindern, die für einen PCR-Test anstanden. Angesichts dessen und der angekündigten Priorisierung bei PCR-Tests stellt sich die Frage, ob an den Pool-Testungen weiter festgehalten wird. Das sagen Sozialministerium und städtisches Schulamt dazu.