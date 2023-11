Stellen Sie sich vor, in Ihrer Wohnung liefe der Staubsauger Tag und Nacht. Nervig? Dann fragen Sie mal die Anwohner der B33 in Hegne und Allensbach. Die sind geplagt vom Dauerlärm der Bundesstraße. Wie hält man das aus?

Ein schönes Haus am Ortsrand, ein großer Garten, dahinter ein sanfter grüner Hügel und ein Tunnel, der den Straßenlärm abhält – so hatten sich Eva und Boris Falkenstein ihr Leben in wenigen Jahren vorgestellt. Die beiden wohnen mit ihrem