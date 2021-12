Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Lieferadressen sorgen für die Bescherung in der Schweiz: Weil die Kunden verunsichert sind, bleibt die große Päckchenflut aber aus

In Konstanz gibt es zahlreiche Lieferadressen, die Pakete für Schweizer Kunden entgegennehmen. Sie arbeiten, damit auch bei unseren Nachbarn die Geschenke rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen. Aber ist der Ansturm über die Weihnachtszeit wirklich so groß? Nachfrage bei den Anbietern in der Stadt.