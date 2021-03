Monika Eich und Annette Mitzkat-Knöbl haben die Reißleine gezogen. Voll Freude und Elan hatten sie erst zu Beginn des vergangenen Jahres ihren großen Traum vom eigenen Geschäft verwirklicht und in Allmannsdorf ihre Regalerie eröffnet. Doch trotz aller Bemühungen: Zwei Lockdowns zu überstehen, dazu hatten sie nie eine Chance.

Als sie im Januar 2020 voller Zuversicht den Mietvertrag für den Laden unterschrieben, dachte niemand an Corona, eine weltweite Pandemie, an Lockdowns. Die beiden Freundinnen hatten das Ladenlokal renoviert und eingerichtet und wollten eigentlich am