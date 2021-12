Konstanz vor 2 Stunden

In Konstanz muss die Grundschul-Betreuung neu aufgestellt werden: „An unserer Schule brennt die Hütte, was die Kernzeit angeht“

So deutlich hat Frank Schädler es noch nie ausgesprochen. „Ich befürchte, dass unser bestehendes System der Ganztagsbetreuung an Grundschulen nicht mehr lange tragfähig ist“, sagte der Leiter des Konstanzer Amts für Bildung und Sport jüngst in der Online-Sitzung des Gesamtelternbeirats (GEB).