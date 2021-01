Video Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Es geht los! Die Konstanzer Fasnacht wird ausgerufen – und Sie können digital dabei sein

In diesem Jahr findet der traditionelle Fasnachtsauftakt und das Abstauben per Video statt. Geplant, vorbereitet und gedreht haben es die Alt-Konstanzer Hansele gemeinsam mit dem SÜDKURIER. Das Ergebnis der Zusammenarbeit sehen Sie in diesem Artikel und auf SK on Air.