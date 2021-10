Konstanz vor 3 Stunden

Endlich war wieder etwas geboten: So war der verkaufsoffene Sonntag in Konstanz

Der verkaufsoffene Sonntag in Konstanz wurde gerne in Anspruch genommen. Das facettenreiche Rahmenprogramm kam bei Jung und Alt gut an. Der Bio-Markt soll als Erfolgsgarant auch im Herbst 2022 an den Start gehen.