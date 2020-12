Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Einkaufen ohne Mundschutz – aber mit Angst: Wie eine Konstanzerin darunter leidet, dass sie keine Maske tragen kann

Melanie Bozinov ist es nicht möglich, einen Mundschutz zu tragen. In den vergangenen Monaten hat sie immer wieder erlebt, dass fremde Menschen sie auf den fehlenden Mund-Nasenschutz ansprechen – manche sie sogar beleidigen und attackieren. Dabei leidet die Konstanzerin nicht nur an Asthma, sondern auch an einer Angststörung. Die momentane Situation behindert sie in ihrer Bewältigungsarbeit und verschlimmert damit die Krankheit.