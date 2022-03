Konstanz vor 1 Stunde

Die Geschichte des neuen Schwaketenbads: Was lange währt, wird endlich gut

Kein Scherz! Am 1. April wird das neue Schwaketenbad feierlich eröffnet: Vier Jahre und vier Monate ist am neuen Schwaketenbad gebaut worden. In dieser Zeit stiegen die Kosten um 13 Millionen Euro.