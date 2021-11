Konstanz vor 23 Minuten

Der Bedarf ist hoch, der Platz aber gering: Wie und wo können in Konstanz noch Gewerbeflächen entstehen?

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Konstanz steigt – insbesondere für die Bereiche Lager und Produktion. Aber auch Einzelhändler melden zunehmend Bedarf an. Dem steht ein Mangel an verfügbaren und vermarktbaren Flächen gegenüber. Wir zeigen den aktuellen Stand bei den Gewerbeflächen und wo in Konstanz noch Wachstum möglich ist.