Auf Spurensuche am Seerhein: Einige wenige Unruhestifter bringen eine ganze Generation in Verruf. Fünf Freunde schildern ihre Sicht der Dinge und werben für Verständnis für die Jugend – aber auch für die Anwohner und die Polizei.

Seit einigen Wochen ist das Schänzle am Konstanzer Seerhein in Verruf geraten. Vor allem an Wochenenden, wenn denn das Wetter dazu einlädt, ist dieses herrliche Areal Schauplatz von Feierlichkeiten, die nicht selten ausufern.Zumeist Jugendliche und