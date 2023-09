Nach einem Unfall mit einem Linienbus der Stadtwerke Konstanz ist es am Donnerstagmittag, 28. September, zu Behinderungen im Verkehr Richtung Innenstadt gekommen. Es war bereits der zweite Busunfall mit einem Roten Arnold innerhalb von zwei Tagen.

Kurz vor 12 Uhr war auf der Alten Rheinbrücke ein BMW seitlich in den Gelenkbus der Linie 13/4 gekracht, der vom Bodanrück kam und ins Zentrum wollte. Wie es dazu kam, konnte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal zunächst nicht sagen. Der Fahrer des Busses habe sich leicht verletzt und werde im Krankenhaus behandelt.

Der direkte Weg in die Innenstadt war nach dem Unfall erst einmal versperrt. | Bild: Oliver Hanser

Der Verkehr in Richtung Stadtmitte wurde zunächst umgeleitet, zwei Spuren auf der Brücke mussten gesperrt werden. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen und der Besitzer des Autos den Wagen abschleppen lassen hatte, normalisierte sich die Lage gegen 13 Uhr wieder.

Auch andere Busfahrgäste mussten nach dem Unfall Einschränkungen hinnehmen. „Für einige Minuten drehten die Fahrzeuge am Sternenplatz, weil sie nicht mehr in die Innenstadt kamen. Sie konnten die dortigen Haltestellen deshalb nicht bedienen“, sagte Stadtwerkesprecher Josef Siebler. „Auch danach gab es noch Verzögerungen, bis sich alles wieder eingespielt hatte.“ 13.30 Uhr sei der Busverkehr aber dann wieder weitgehend normal gelaufen.

Stadtwerke-Sprecher Josef Siebler: „Mehr Verkehr bedeutet mehr Unfälle.“ | Bild: Stadtwerke Konstanz

Zwei Unfälle mit Bussen innerhalb von zwei Tagen

Bereits am Mittwochnachmittag, 27. September, war ein Roter Arnold im Stadtteil Fürstenberg gerammt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin an der Einmündung der Hardtstraße auf die Fürstenbergstraße nach rechts abgebogen und hatte dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Bus der Linie 2 übersehen.

„Trotz Vollbremsung beider Fahrzeuge kam es zur Kollision“, so Kathrin Rosenthal. Wegen des starken Bremsens stürzte eine 18-jährige Insassin in dem Bus und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Stadtwerke-Busse seien heute häufiger in Unfälle verwickelt als in den vergangenen Jahren, sagte Stadtwerkesprecher Siebler dem SÜDKURIER. Genaue Angaben machte er aber nicht: „Die konkrete Zahl wird nicht erhoben.“ Die Unfallzahlen seien aber generell über alle Verkehrsmittel hinweg gestiegen, so der Sprecher. Mehr Verkehr bedeute mehr Unfälle, das betreffe eben auch Busse.

Nach der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz stimmt das zumindest für die vergangenen drei Jahre. 2022 ereigneten sich in der Stadt Konstanz 974 Unfälle. In den Corona-Jahren 2021 und 2020 waren es 837 und 789. 2019 lag die Zahl mit 948 aber fast so hoch wie 2022. Für 2023 gibt es noch keine Statistik.