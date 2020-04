Konstanz vor 1 Stunde

Aus Maxx-e-motion wird Constantia Blue: Was sich am Großprojekt an der Zufahrt nach Konstanz sonst noch ändert

Trotz der Corona-Krise wächst der mehrere Monate brachliegende Gebäudekomplex an der Reichenaustraße nun in die Höhe. Der neue Investor will Mitte 2021 ein Hotel und ein Parkhaus eröffnen. Ob und wie es mit dem Tagungszentrum weitergeht, werde mit der Stadtverwaltung besprochen.