Spannverschluss gelöst, Bremsen verstellt oder Ventile geöffnet: Die Polizei sucht nach dem Täter oder den Tätern, die während der Schulzeit auf dem Innenhof des Ellenrieder Gymnasiums gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begehen – worauf auch Haftstrafen drohen.

„Das ist echt mies und hinterhältig. Wer macht so etwas?“ Carolin Schammer ist entsetzt über das, was sich nun zum wiederholten Mal am Ellenrieder Gymnasium abspielte – auch weil ihr Sohn vor einem halben Jahr bereits ein Opfer