Konstanz vor 1 Stunde

270 Konstanzer sind obdachlos: Soziales Leid gibt es auch in der reichen Konzilstadt

Auch hier gibt es immer viele Menschen, die in Not sind. Sie finden keine Wohnung, werden Opfer häuslicher Gewalt oder enden in Altersarmut. Markus Schubert weiß um diese Fälle – und stellt einige exemplarisch vor.