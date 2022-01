Gottmadingen vor 2 Stunden

Die Digitalisierung in der Gemeinde Gottmadingen geht nicht schnell genug voran

Ulrich Moser ist genervt: Eigentlich sollte er laut Vertrag eine 400 Mbit schnelle Internetleitung in seinem Zuhause in Randegg haben. Aber oft kommen nicht einmal 100 Kilobit an. Jetzt hat er sich mit einem offenen Brief an die Gemeindeverwaltung gewandt. Darin kritisiert er das bisherige Vorgehen.