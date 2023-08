Allensbach in Zahlen, Daten, FaktenKreis: KonstanzBevölkerung: 7204Fläche: 26,53 km2Einwohner je km2: 272Einpendler/Auspendler: 1536 ein, 2972 ausAltersdurchschnitt: 46,6 JahreWie lebt es sich in ...?In unserem großen Überblick über die