Allensbach vor 1 Stunde

Ein Phantom will ihm das Bürgermeisteramt abnehmen! Stefan Friedrich hat einen Gegenkandidaten

Der Bürgermeister von Allensbach hat überraschend doch einen Konkurrenten. Am 23. April tritt ein weiterer Bewerber zur Wahl an. Um die Frage, wer er ist und was er kann, macht er allerdings ein Geheimnis.