Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Razzia im Hanf-Laden gleich nach der Eröffnung. Aber warum?

Am Tag nach der Eröffnung war bei „Hanf im Glück“ in Tiengen bereits wieder Schluss. Die Polizei beschlagnahmt bei einer Durchsuchung Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Was war da eigentlich los?