Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Nanu, wo kommt die denn her? Müll-Sammler finden eine Pistole in Tiengen

Müll finden die Klettgau-Cleaners-Tiengen reichlich in der Natur. Eine Pistole aber ist dann doch ein seltener Fund. Was muss eine Privatperson in einem solchen Fall beachten?